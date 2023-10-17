В 2023 году свыше 45 млн рублей получили кинокомпании за снятые на Кубани фильмы
Субсидии на возмещение расходов при производстве национальных фильмов, получили 10 компаний.
Замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель отметил, что в 2023 году процентную ставку увеличили с 20 до 30%, а максимальный размер субсидии за один кинопроект повысили до 12 млн рублей. По его словам, в результате этого в департамент поступило 18 заявок.
«По итогам их рассмотрения субсидию на общую сумму 45,2 млн рублей получили 10 компаний по 13 национальным фильмам. Несмотря на все трудности реализации проектов и ограничения в авиаперелетах, в регионе продолжают снимать кинокартины. Также привлекаем к работе местных производителей — в этом году задействовали 157 контрагентов», — сообщил вице-губернатор.
Рибейты получили также такие сериалы, как «Сыщицы», «Сыщицы. Нож в спину», «Чистильщик», «Право на свободу», «Отпуск», «Море. Солнце. Склифосовский».
Компенсировать часть расходов кинопроизводителями при съемке на Кубани стали в 2021 году. Тогда затраты возместили пяти компаниям по шести кинокартинам в общей сумме свыше 19 млн рублей. В прошлом году рибейты получили уже 10 компаний по 19 фильмам в общем размере 38,4 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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