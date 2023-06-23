Новый микрозаем для кинопроизводителей ввели в Краснодарском крае

По микрозайму «Кино» предприниматели смогут получить до 5 млн рублей под 3% годовых на срок до трех лет.

Деньги они смогут направить на закупку необходимого оборудование и оплату услуг. Заем разработал Фонд микрофинансирования Краснодарского края.

«Для нашего региона кинопроизводство — отрасль особого внимания. Это не только продвижение Краснодарского края, но и занятость бизнеса. Благодаря системе рибейтов за два года мы поддержали 25 кинокартин на общую сумму более 57 млн рублей. В этом году сумму рибейтов увеличили до 30%. Профильный заем краевого фонда микрофинансирования — еще один шаг навстречу кинопроизводителям, об этом просили предприниматели на заседаниях нашей кинокомиссии», — сказал вице-губернатор Александр Руппель.

Подробная информация о займах и правилах их предоставления размещена на сайте. Также информацию можно получить по телефону 8 (861) 298-08-08, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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