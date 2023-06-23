Более 36,6 млн рублей выделили из бюджета Кубани на компенсацию затрат промпредприятиям

Первые краевые субсидии направят девяти промпредприятиям Краснодара, Лабинского и Северского районов.

«По поручению губернатора на реализацию госпрограммы по развитию промышленности в этом году направят более 1,5 млрд рублей, в том числе на реализацию 10 направлений субсидирования. По итогам первой в этом году конкурсной комиссии одобрены заявки 9 промпредприятий», — отметил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

В число этих промпредприятий входят производители тяжелых станков, нефтегазового оборудования, сельхозтехники и оборудования, металлоконструкций, строительных изделий из пластмассы, бентонитовой продукции, упаковки, ортопедических матрасов и товаров для сна.

Хмелько добавил, что производителям направят субсидии по трем направлениям. Общая сумма компенсаций превысит 36,6 млн рублей. Из них свыше 25,7 млн рублей — компенсации затрат производителей на уплату процентов по кредитам, полученным в банках России на пополнение оборотных средств и финансирование производственной деятельности. Более 8,7 млн рублей выделят на компенсации до 80% затрат на первый взнос при покупке в лизинг отечественного оборудования для выпуска продукции. Свыше 2,1 млн рублей — на возмещение затрат предприятий из-за реализации инвестпроектов по модернизации и развитию производств.

Подробную информацию и контакты для получения консультаций можно узнать в разделе «Субсидирование» на официальном сайта минпрома, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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