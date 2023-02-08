Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В 2023 году Сочи по нацпроекту получит 25 новых автобусов на метане

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-sochi-po-natsproektu-poluchit-25-novyh-avtobusov-na-metane
В 2023 году Сочи по нацпроекту получит 25 новых автобусов на метане
Фото пресс-службы администрации Сочи

Новые автобусы приобретут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Все автобусы оборудованы видеокамерами с онлайн-доступом из диспетчерской, валидаторами для бескондукторной оплаты проезда, мониторингом состояния водителя и климат-контроля салона. Также они соответствуют всем требованиями безбарьерной среды.

«В Год экологии по нацпроекту в Сочи уже поступило 26 автобусов на газомоторном топливе. На сегодняшний день они работают на маршрутах № 12 и № 17 в центральной части города», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

В ближайшие 2 года Сочи по нацпроекту получит 51 автобус на метане. Их поставит государственная транспортная лизинговая компания, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Краснодаре до конца года запустят 14 электробусов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
В СК возбудили дело после того, как мальчик из неблагополучной семьи на Кубани получил рану живота
В СК возбудили дело после того, как мальчик из неблагополучной семьи на Кубани получил рану живота
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. FIFA обязала ФК «Краснодар» выплатить Эрику Ботхейму 500 тыс. евро
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске
  5. Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях