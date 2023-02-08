В 2023 году Сочи по нацпроекту получит 25 новых автобусов на метане
Новые автобусы приобретут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Все автобусы оборудованы видеокамерами с онлайн-доступом из диспетчерской, валидаторами для бескондукторной оплаты проезда, мониторингом состояния водителя и климат-контроля салона. Также они соответствуют всем требованиями безбарьерной среды.
«В Год экологии по нацпроекту в Сочи уже поступило 26 автобусов на газомоторном топливе. На сегодняшний день они работают на маршрутах № 12 и № 17 в центральной части города», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.
В ближайшие 2 года Сочи по нацпроекту получит 51 автобус на метане. Их поставит государственная транспортная лизинговая компания, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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