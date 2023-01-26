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В 2023 году разработают проект здания школы на месте техникума в Хадыженске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-razrabotayut-proekt-zdaniya-shkoly-na-meste-tehnikuma-v-hadyzhenske
В 2023 году разработают проект здания школы на месте техникума в Хадыженске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Решение перепрофилировать здание техникума под среднюю школу принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе «Прямой линии» 12 января. С такой просьбой к главе Кубани обратилась местная жительница.

Администрация района уже направила заявку на выделение средств в краевой департамент строительства. После этого стартует реконструкция здания.

С 1966 по 1991 год в здании на улице Ленина работал Хадыженский нефтяной техникум. После там была школа № 6 — с 1994 по 2007 год. В результате реорганизации ее присоединили к школе № 15.

В здании нет пищеблока и спортзала, оборудованных кабинетов для уроков технологии, физики, биологии и химии. Из-за сокращения количества учеников здание закрыли, а дети учатся в других школах города в две смены.

В здании выполнят реконструкцию, построят спортивный зал и оборудуют классы для комфортной учебы. Реконструкция начнется после разработки и согласования проекта на средства, выделенные из федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жительница Хадыженска рассказала, что жители ее района очень хотят, чтобы в старом здании бывшего нефтяного техникума сделали школу. Она попросила губернатора помочь в решении этого вопроса. По ее словам, школа № 24, в которую ходят ее дети, сильно перегружена.

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