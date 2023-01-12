Прямая линия: в здании нефтяного техникума в Хадыженске создадут школу на 220 мест

Об этом стало известно 12 января во время «Прямой линии» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в прямом эфире телеканала «Кубань 24». Глава Кубани отметил, что в этом году в регионе на строительство социальных объектов предусмотрели 122 млрд рублей.

Многодетная мать из Хадыженска позвонила на «Прямую линию» и рассказала, что жители ее района очень хотят, чтобы в старом здании бывшего нефтяного техникума сделали школу. Она попросила губернатора помочь в решении этого вопроса. По ее словам, школа № 24, в которую ходят ее дети, сильно перегружена.

«Проблема школ — она очень огромная. В прошлом году мы сдали 15 школ, в этом году 20 школ планируем сдать. Понятно, что одномоментно мы эту проблему не решим», — сказал Кондратьев.

Для уточнения вопроса о строительстве школ в Хадыженске губернатор связался со своим заместителем Анной Миньковой. Вице-губернатор рассказала, что в здании нефтяного техникума ранее находилась школа. В 2010 году это здание передали частному техникуму.

«Действительно, это здание заброшено, но по факту его можно реконструировать. Единственная проблема заключается в том, что в здании отсутствует спортивный зал, его придется достраивать. Но, безусловно, оптимальным решением будет строительство абсолютно новой школы, но с учетом того, что существующая школа № 24 выглядит неплохо, реконструкция выйдет дешевле. Мы считаем, что разумно вернуть здание, которое сегодня не востребовано техникумом, в образовательный процесс — сделать там школу и достроить спортивный зал», — сказала Минькова.

Она отметила, что школа в нефтяном техникуме будет рассчитана на 220 мест. Ожидается, что ее появление поможет разгрузить школу № 24 Хадыженска.

Кондратьев поручил главе Апшеронского района начать реконструкцию здания нефтяного техникума в Хадыженске для создания школы в марте 2024 года.

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