В 2023 году построят ливневку на участке улицы Дмитриевская Дамба в Краснодаре
Ливневую канализацию планируют построить на участке Дмитриевской Дамбы от Горького до Суворова.
На этот год запланировали завершить проектирование ливневки на отрезке улицы Беговой от Бульвара Строителей до Заречной, на Садовой и Шевченко в Пашковском жилом массиве, на улице имени Братьев Дроздовых от дома № 29 до улицы Вишняковой, ливневой канализации отводящих ливневых стоков от домов № 3 и № 5 на улице 2-я Пятилетка и дома № 125/1 на Ставропольской. Кроме того, на улице 1-й проезд имени Айвазовского от дома № 23 до улицы Свободной и на улице Таманской от дома № 159/1 до Ставропольской.
Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил проработать вопрос увеличения оборудования и бригад спецслужбы по расчистке ливневок. Всего на текущий год запланировали обследование прочистку порядка 150 км сетей.
В первом квартале планируют разработать проект ливневок в поселке Северном на улице 2-й Раздельный проезд от улицы 4-й Пригородный проезд до улицы 3-й Пригородный проезд, на участке улиц 3-й и 4-й Пригородный проезд от улицы 2-й Раздельный проезд до улицы 1-й Раздельный проезд и на улице 1-й Раздельный проезд от улицы 3-й Пригородный проезд до улицы 4-й Пригородный проезд.
Ситуацию на улично-дорожной сети круглосуточно контролируют специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС.
Подробную информацию о выполненных работах на сетях городской ливневой канализации можно узнать по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 153 км сетей ливневых канализаций прочистили в Краснодаре в 2022 году.
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