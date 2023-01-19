В 2023 году по программе «Земский доктор» в села Кубани планируют привлечь 335 медиков

Об этом в соцсетях сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани рассказала, что в рамках реализации программы «Земский доктор/Земский фельдшер» в текущем году планируется привлечь в сельскую медицину 335 специалистов. Из них 215 врачей и 120 фельдшеров.

«Медработники, которые переезжают в небольшие населенные пункты края и остаются там работать минимум на пять лет, получают выплату. Для врачей она составляет от 1 млн до 1,5 млн рублей, для фельдшеров и среднего медперсонала — от 500 тыс. рублей до 750 тыс. рублей», — написала Минькова в Telegram.

Она также напомнила, что в регионе создаются комфортные условия труда для медиков. Ведется строительство новых медучреждений и капремонты существующих, специалистам предоставляют служебное жилье, компенсируют оплату коммунальных услуг и выплачивают 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке.

По программе «Земский доктор/Земский фельдшер» на Кубани в общей сложности начали работать порядка 4,9 тыс. специалистов. Из них более 4 тыс. человек — врачи.

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