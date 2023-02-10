В 2023 году по нацпроекту реконструируют парк в Отрадненском районе
Общество
10.02.2023 12:15
Центральный парк станицы Спокойной приведут в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».
На территории парка разместят детские игровые площадки с наливным резиновым покрытием и несколько зон отдыха для взрослых. Также планируют уложить плитку, оборудовать спортплощадки, установить игровые элементы и провести озеленение.
«Поскольку территория сквера находится в неудовлетворительном состоянии, приняли решение включить эту территорию в федеральный проект и привести в порядок центральное место отдыха станицы», — цитирует замминистра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Дунаева пресс-служба администрации Краснодарского края.
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