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Набережную реки Кочеты благоустроят в станице Динской в 2023 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/naberezhnuyu-reki-kochety-blagoustroyat-v-stanitse-dinskoj-v-2023-godu
Набережную реки Кочеты благоустроят в станице Динской в 2023 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Благоустройство набережной в центре станицы Динской проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На общественной территории создадут пешеходные аллеи, установят два игровых комплекса, скамейки и уличное освещение. В ходе благоустройства высадят молодые лиственные деревья, цветники и кустарники, а также разобьют газоны. Кроме того, для спуска к воде построят две новые лестницы.

«Рельеф местности в этой части берега реки сложный, потребуется его подготовка: демонтаж опорной стены, металлических ограждений, старых лестничных сходов и укрепление береговой линии. На участке площадью свыше 7 тыс. кв. м появится место для занятий спортом, игр и отдыха. Эту территорию жители станицы выбрали в ходе рейтингового голосования в 2022 году, а уже в конце осени проект будет реализован», — цитирует врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслаав Шапошника пресс-служба администрации Краснодарского края.

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