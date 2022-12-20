В 2023 году планируют начать консервацию мусорного полигона под Анапой

Речь идет о полигоне твердых бытовых отходов в хуторе Красный под Анапой, который закрыт уже более семи лет.

О планах приступить к консервации полигона в следующем году рассказал депутат ЗСК Николай Морарь. Он отметил, что этот проект требует тщательной проработки и времени. Также планируют начать работу над положением о курорте и округами ГСО.

«Однозначно с коллегами из профильного комитета ЗСК продолжим работу по актуализации округов горно-санитарной охраны. И следующий шаг — утверждение Положения о курорте», — цитирует депутата РБК «Краснодар».

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