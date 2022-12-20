В 2023 году планируют начать консервацию мусорного полигона под Анапой
Общество
20.12.2022 19:21
Речь идет о полигоне твердых бытовых отходов в хуторе Красный под Анапой, который закрыт уже более семи лет.
О планах приступить к консервации полигона в следующем году рассказал депутат ЗСК Николай Морарь. Он отметил, что этот проект требует тщательной проработки и времени. Также планируют начать работу над положением о курорте и округами ГСО.
«Однозначно с коллегами из профильного комитета ЗСК продолжим работу по актуализации округов горно-санитарной охраны. И следующий шаг — утверждение Положения о курорте», — цитирует депутата РБК «Краснодар».
Читайте также: контейнерным площадкам планируют вернуть «упрощенный» формат в Краснодаре.
Популярные новости
- За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
- Максимальную выплату по больничным в России повысят с 1 января
- Жители ЮМР пожаловались на стаю бродячих собак во дворах в Краснодаре
- Снежные сугробы в горах Красной Поляны выросли до 127 см
- Прокуратура оспорит выход на свободу авиадиспетчера из Сочи, осужденного за госизмену
- Новые зоны свободного творчества для граффити создадут в Краснодаре