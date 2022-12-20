Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В 2023 году планируют начать консервацию мусорного полигона под Анапой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-planiruyut-nachat-konservatsiyu-musornogo-poligona-pod-anapoj
В 2023 году планируют начать консервацию мусорного полигона под Анапой
Фото pexels.com

Речь идет о полигоне твердых бытовых отходов в хуторе Красный под Анапой, который закрыт уже более семи лет.

О планах приступить к консервации полигона в следующем году рассказал депутат ЗСК Николай Морарь. Он отметил, что этот проект требует тщательной проработки и времени. Также планируют начать работу над положением о курорте и округами ГСО.

«Однозначно с коллегами из профильного комитета ЗСК продолжим работу по актуализации округов горно-санитарной охраны. И следующий шаг — утверждение Положения о курорте», — цитирует депутата РБК «Краснодар».

Читайте также: контейнерным площадкам планируют вернуть «упрощенный» формат в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
  2. Максимальную выплату по больничным в России повысят с 1 января
  3. Жители ЮМР пожаловались на стаю бродячих собак во дворах в Краснодаре
  4. Снежные сугробы в горах Красной Поляны выросли до 127 см
  5. Прокуратура оспорит выход на свободу авиадиспетчера из Сочи, осужденного за госизмену
  6. Новые зоны свободного творчества для граффити создадут в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях