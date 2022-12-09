Контейнерным площадкам планируют вернуть «упрощенный» формат в Краснодаре
Мэр краевого центра Евгений Наумов поручил разработать системный подход для борьбы со стихийными свалками возле контейнерных площадок.
«Это проблема города. Мы убираем, а чистоты в городе все равно нет. Я давал поручение проанализировать систему и внести предложения», — сказал Наумов.
Вице-мэр Краснодара Максим Онищенко заявил, что улучшить нынешнюю ситуацию с контейнерными площадками в городе поможет смена организации сбора и вывоза отходов.
«Те площадки, которые на сегодняшний день устанавливаются в центральной части города и частично на периферии, изготавливаются из профильной трубы. Мы видим недостатки конструкции данных площадок», — отметил Онищенко.
Он добавил, что такие контейнерные площадки не имеют отсека для крупногабаритных отходов. Открытые дверцы создают угрозу возникновения ДТП и усложняют процесс вывоза отходов.
Онищенко предложил вернуть в краевом центре упрощенный формат контейнерных площадок. При этом на площадках с большим числом контейнеров нужно применить закрытый способ, чтобы отходы не выносили на близлежащую территорию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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