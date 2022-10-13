Муниципалитетам Кубани выделят средства на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора

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На эти цели из федерального бюджета выделят более 70 млн рублей в рамках национального проекта «Экология». Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Особое внимание уделено прибрежной зоне: Сочи, Геленджику, Анапе, Туапсе и Новороссийску. Развивать систему раздельного сбора отходов здесь наиболее важно из-за ежегодно растущего потока туристов», — сказал министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

Поступившие из федерального бюджета средства распределят между 41 муниципалитетом региона. Специалисты уже ведут отбор поставщик контейнеров для раздельного сбора отходов. Эту работу планируют завершить до конца этого года.

Всего для муниципалитетов Кубани планируют закупить более 4 тыс. контейнеров. Сейчас в регионе установлено более 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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