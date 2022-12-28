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В 2023 году начнется строительство реабилитационного центра на 450 мест в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-nachnetsya-stroitelstvo-reabilitatsionnogo-tsentra-na-450-mest-v-krasnodarskom-krae
В 2023 году начнется строительство реабилитационного центра на 450 мест в Краснодарском крае
Фото unsplash.com

В центре будут проходить реабилитацию после перенесенных инсультов, инфарктов и других заболеваний. Также центр будет заниматься восстановлением получивших ранения участников СВО.

Строительство центра на 450 мест планируют начать в 2023 году. Об этом 28 декабря сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Уже возвращаются те, кто нуждаются в помощи в реабилитационном центре. Без реабилитационного центра мы не обойдемся, без профессионалов», — цитирует Кондратьева ТАСС.

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