В 2023 году начнется строительство реабилитационного центра на 450 мест в Краснодарском крае
Общество
28.12.2022 15:27
В центре будут проходить реабилитацию после перенесенных инсультов, инфарктов и других заболеваний. Также центр будет заниматься восстановлением получивших ранения участников СВО.
Строительство центра на 450 мест планируют начать в 2023 году. Об этом 28 декабря сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Уже возвращаются те, кто нуждаются в помощи в реабилитационном центре. Без реабилитационного центра мы не обойдемся, без профессионалов», — цитирует Кондратьева ТАСС.
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