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Крупную партию вещей и техники для мобилизованных на 100 млн рублей направил Краснодарский край

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnuyu-partiyu-veshhej-i-tehniki-dlya-mobilizovannyh-na-100-mln-rublej-napravil-krasnodarskij-kraj
Крупную партию вещей и техники для мобилизованных на 100 млн рублей направил Краснодарский край
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошло мероприятие по передаче военного имущества, в котором принял участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Замглавы региона сообщил о том, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева за счет денег из краевого бюджета было приобретено имущество, необходимое для выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции.

«На сумму 100 миллионов рублей куплены автомобили повышенной проходимости, зимнее полевое обмундирование, средства разведки и связи. Работа по оказанию необходимой помощи нашим военнослужащим будет продолжаться на постоянной основе», — сказал атаман Кубанского казачьего войска.

Для воинских частей передали 5 тыс. зимних костюмов «Горка», 5 тыс. пар зимних ботинок, 5 тыс. шапок, 47 квадрокоптеров, 500 радиостанций и раций, 20 автомобилей УАЗ «Пикап» и «Буханка», а также комплекты покрышек для внедорожников.

Представители командования Южного военного округа поблагодарили администрацию Краснодарского края за большой вклад в укрепление обороноспособности государства и отметили, что мобилизованные кубанцы качественно выполняют боевые задачи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

 

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