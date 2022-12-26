Крупную партию вещей и техники для мобилизованных на 100 млн рублей направил Краснодарский край
В Краснодаре прошло мероприятие по передаче военного имущества, в котором принял участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
Замглавы региона сообщил о том, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева за счет денег из краевого бюджета было приобретено имущество, необходимое для выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции.
«На сумму 100 миллионов рублей куплены автомобили повышенной проходимости, зимнее полевое обмундирование, средства разведки и связи. Работа по оказанию необходимой помощи нашим военнослужащим будет продолжаться на постоянной основе», — сказал атаман Кубанского казачьего войска.
Для воинских частей передали 5 тыс. зимних костюмов «Горка», 5 тыс. пар зимних ботинок, 5 тыс. шапок, 47 квадрокоптеров, 500 радиостанций и раций, 20 автомобилей УАЗ «Пикап» и «Буханка», а также комплекты покрышек для внедорожников.
Представители командования Южного военного округа поблагодарили администрацию Краснодарского края за большой вклад в укрепление обороноспособности государства и отметили, что мобилизованные кубанцы качественно выполняют боевые задачи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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