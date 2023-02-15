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В 2023 году на повышение зарплат бюджетникам на Кубани направят 1,2 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-na-povyshenie-zarplat-byudzhetnikam-na-kubani-napravyat-1-2-mlrd-rublej
В 2023 году на повышение зарплат бюджетникам на Кубани направят 1,2 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего на эти цели из бюджета Краснодарского края направят 71 млрд рублей. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 15 февраля на 10-й сессии ЗСК.

Глава края подчеркнул, что бюджет региона всегда будет социально ориентированным.

«Сегодня мы добавляем дополнительные средства на повышение зарплат бюджетникам — учителям, врачам, соцработникам, специалистам сферы культуры и спорта. На эти цели предусмотрели 1,2 млрд рублей. Бюджет Краснодарского края всегда будет социально ориентированным, направленным на улучшение жизни кубанцев», — сказал Кондратьев.

По словам министра финансов Кубани Александра Кнышова, на период с 2023 по 2025 годы на повышение зарплат бюджетникам в общей сложности дополнительно выделят 8,8 млрд рублей.

Помимо этого, на ближайшие три года в бюджете предусмотрели дополнительные 600 млн рублей на отдых и оздоровление детей. Из этой суммы на 2023 году выделят 200 млн рублей. Всего в 2023 году расходы на детский отдых и оpоздоровление составят 1,8 млрд рублей. Отмечается, что это на 260 млн рублей больше, чем в прошлом году.

«Изменения, которые внесены, ждут люди. И это накладывает на нас дополнительную ответственность», — цитирует председателя ЗСК Юрия Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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