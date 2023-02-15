В 2023 году на повышение зарплат бюджетникам на Кубани направят 1,2 млрд рублей

Всего на эти цели из бюджета Краснодарского края направят 71 млрд рублей. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 15 февраля на 10-й сессии ЗСК.

Глава края подчеркнул, что бюджет региона всегда будет социально ориентированным.

«Сегодня мы добавляем дополнительные средства на повышение зарплат бюджетникам — учителям, врачам, соцработникам, специалистам сферы культуры и спорта. На эти цели предусмотрели 1,2 млрд рублей. Бюджет Краснодарского края всегда будет социально ориентированным, направленным на улучшение жизни кубанцев», — сказал Кондратьев.

По словам министра финансов Кубани Александра Кнышова, на период с 2023 по 2025 годы на повышение зарплат бюджетникам в общей сложности дополнительно выделят 8,8 млрд рублей.

Помимо этого, на ближайшие три года в бюджете предусмотрели дополнительные 600 млн рублей на отдых и оздоровление детей. Из этой суммы на 2023 году выделят 200 млн рублей. Всего в 2023 году расходы на детский отдых и оpоздоровление составят 1,8 млрд рублей. Отмечается, что это на 260 млн рублей больше, чем в прошлом году.

«Изменения, которые внесены, ждут люди. И это накладывает на нас дополнительную ответственность», — цитирует председателя ЗСК Юрия Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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