Кондратьев: бюджет Краснодарского края в 2023 году составит 500 млрд рублей

Изменения утвердили депутаты ЗСК на 10 сессии. По словам губернатора, бюджет в этом году беспрецедентный — он составит 500 млрд рублей.

«Еще несколько лет назад о таких показателях мы не говорили даже в смелых прогнозах. С учетом принятых сегодня поправок в 2023 году на строительство социальной и инженерной инфраструктуры направим 145,5 млрд рублей», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор добавил, что благодаря увеличению бюджета в этом году начали строительство краевого центра медицинской реабилитации. Всего на строительство и приобретение оборудования для 19 поликлиник направят 3,4 млрд рублей.

В 2017 году доходы консолидированного бюджета составили всего 297 млрд рублей, а расходы бюджета — 217 млрд рублей. Профицит тогда составил 18,7 млрд рублей.

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