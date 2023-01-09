Кондратьев: в 2023 году нужно мобилизовать в бюджет края не менее 430 млрд рублей собственных доходов

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 9 января на расширенном планерном совещании по планам реализации основных региональных проектов.

Глава Кубани подчеркнул, что первоочередной задачей является сохранение темпов экономического роста.

«В 2023 году мы должны продолжить работать на результат во всех ключевых сферах. Первоочередная задача — сохранить темпы экономического роста, устойчивость и адаптивность к любым вызовам. ВРП региона в прошлом году составил 3,5 трлн рублей, в 2023 году планируем достичь отметки в 3,8 трлн рублей. Такой результат даст возможность сделать хороший задел в стратегических отраслях. Также необходимо мобилизовать в бюджет не менее 430 млрд рублей собственных доходов», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что это позволит сохранить экономику Кубани стабильной и развивающейся.

Первый вице-губернатор Игорь Галась сообщил, что, несмотря на прогнозное снижение ВВП страны в текущем году, перед Кубанью стоит задача обеспечить рост ВРП края на 1%. По его словам, ключевым фактором в мобилизации доходов бюджета будет стабильная работа экономики и рост инвестиций.

«Расходы бюджета Краснодарского края на 2023 года составляют 389,8 млрд рублей. Мы не только сохраняем социальную направленность расходов, но и существенно увеличиваем их инвестиционную составляющую. При этом на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности, в том числе новых социальных учреждений, объектов коммунальной инфраструктуры предусмотрели 122,3 млрд рублей — рекордный рост в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом», — цитирует Галася пресс-служба администрации Краснодарского края.

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