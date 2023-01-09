В новогодние праздники Краснодарский край принял порядка 430 тыс. туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на первом планерном совещании 2023 года отметил сотрудников оперативных служб за работу в праздничные дни.

В период праздников зарегистрировали 287 оперативных событий, экстренную помощь получили 146 человек. На каникулах дежурили 1 тыс. 630 человек, задействовали 511 единиц техники.

Кроме того, зарегистрировали более 100 тыс. обращений за медпомощью, в том числе 44,6 тыс. вызовов скорой помощи. На горнолыжных курортах Сочи дежурили около 700 врачей. Также туда прибыли специалисты из Краснодара. Скорые ежедневно выезжали до 600 раз, а в 180 случаях требовалась помощь в стационаре.

Также для обеспечения безопасности, координации работы коммунальных служб и организации работы транспорта в крае действовала межведомственная комиссия. Мониторинговые группы круглосуточно контролировали работу кафе, магазинов, транспорта и средств размещения.

«Благодарю всех, кто обеспечивал комфорт и безопасность жителей и гостей края. Новогодние каникулы на Кубани прошли без серьезных происшествий. Спасибо главам курортных городов — они выстроили бесперебойную работу всех служб», — сказал Вениамин Кондратьев.

Около 67 тыс. человек разместились в горном кластере Сочи. Столько же посетили горнолыжные курорты без проживания в гостиницах. Более 47 тыс. туристов приняла Анапа, 27 тыс. — Геленджик. Около 430 тыс. туристов составил турпоток на курортах края в новогодние праздники, что на 2% больше периода 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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