В 2023 году газифицируют почти 2,9 тыс. домов в Краснодаре
Общество
02.03.2023 20:08
Газ к 2 тыс. 867 домам в Краснодаре планируют подвести в текущем году по программе социальной газификации.
Уточняется, что количество может вырасти из-за роста числа поступающих заявок.
С начала года на бесплатную газификацию жители Краснодара направили 858 заявок. Газ подвели до границ участков 185 домов. Из них 49 домов уже подключены к газоснабжению.
Продолжается строительство газопроводов в поселках Российском и Знаменском, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», программа бесплатной газификации по решению президента РФ распространена на социальные объекты. К ним относятся школы, детсады, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести инвентаризацию всех соцобъектов для бесплатной газификации.
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