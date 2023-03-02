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В 2023 году газифицируют почти 2,9 тыс. домов в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-gazifitsiruyut-pochti-2-9-tys-domov-v-krasnodare
В 2023 году газифицируют почти 2,9 тыс. домов в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Газ к 2 тыс. 867 домам в Краснодаре планируют подвести в текущем году по программе социальной газификации.

Уточняется, что количество может вырасти из-за роста числа поступающих заявок.

С начала года на бесплатную газификацию жители Краснодара направили 858 заявок. Газ подвели до границ участков 185 домов. Из них 49 домов уже подключены к газоснабжению.

Продолжается строительство газопроводов в поселках Российском и Знаменском, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», программа бесплатной газификации по решению президента РФ распространена на социальные объекты. К ним относятся школы, детсады, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести инвентаризацию всех соцобъектов для бесплатной газификации.

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