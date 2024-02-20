В 2023 году бизнесу на Кубани выдали 1,1 тыс. микрозаймов на 2,7 млрд рублей

Сотрудники государственных микрофинансовых организаций со всей России обменялись опытом на форуме «Предпринимательское микрофинансирование», который прошел в Сочи.

Микрофинансовые организации оказывают поддержку российскому бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». По итогам 2023 года бизнесменам Кубани выдали 1 тыс. 136 микрозаймов на общую сумму 2,7 млрд рублей. С начала 2024 году предприниматели края получили 106 микрозаймов на 280 млн рублей.

«Край известен мерами господдержки бизнеса. За последние шесть лет капитализация Фонда выросла более чем в четыре раза и составляет 3,6 млрд рублей», — рассказала исполнительный директор краевого Фонда микрофинансирования Оксана Слюсарева.

Она уточнила, что за последние 10 лет кубанских предпринимателям выдали почти 7 тыс. микрозаймов на 13 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Фонд микрофинансирования Краснодарского края признали лучшим в России по доступности услуг. Он предлагает для бизнесменов более 20 вариантов льготных займов по ставке от 0,1 до 6,5% годовых на сумму до 5 млн рублей сроком до 3 лет.