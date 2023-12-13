Фонд микрофинансирования Кубани признали лучшим в России по доступности услуг

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Региональный фонд микрофинансирования победил на Всероссийском конкурсе социально значимых проектов.

Глава региона напомнил, что в краевом Фонде микрофинансирования для предпринимателей доступны 23 вида льготных займов на сумму до 5 млн рублей на срок до 3 лет по ставкам от 0,1 до 6,5% годовых.

«Фонд микрофинансирования Краснодарского края признали лучшим в РФ по повышению доступности услуг. Высокую оценку получили специальные программы — «Бизнес молодых», «Бизнес молодых. Второй шаг», — рассказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что с помощью этих программ льготных займов начинающие компании в крае смогли привлечь более 89 млн рублей. Полученные деньги они направили на покупку помещений, земельных участков, оборудования, спецтехники и автомобилей.

Всего в текущем году в регионе выдали более 1 тыс. льготных займов на общую сумму более 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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