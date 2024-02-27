В 2023 году 53 тыс. жителей Кубани получили технические средства реабилитации

Обеспечением занималось отделение Соцфонда России по Краснодарскому краю. Кресла-коляски, протезы и протезно-ортопедические изделия и другие средства получили 52 тыс. 885 жителей региона.

Основной объем ТСР был обеспечен благодаря закупкам по госконтрактам — его получили свыше 35 тыс. человек. Более 11 тыс. кубанцев сами купили изделия, затем компенсируя расходы в региональном ОСФР. По электронному сертификату ТСР получили около 6 тыс. жителей края.

ТСР можно заказать через Соцфонд — для это следует подать заявление. Кроме того, изделия можно купить самостоятельно, а затем обратиться за компенсацией в фонд. Кроме того, есть способ приобрести ТСР с помощью электронного сертификата в специализированном магазине. По такому сертификату можно закупить порядка 300 различных видов ТСР, в том числе индивидуальные, изготовленные на заказ. Для подбора изделий существует электронный каталог. Также на сайте можно рассчитать предельную стоимость сертификата. Электронный сертификат оформляют в течение 10 дней, тогда как закупка по контракту может занять более месяца.

Заявки на обеспечение ТСР принимаются онлайн на портале Госуслуг, а также в клиентских офисах ОСФР по Краснодарскому краю и в отделениях МФЦ.

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