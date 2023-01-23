Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В 2023 году 29 территорий поставят на кадастровый учет в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-29-territorij-postavyat-na-kadastrovyj-uchet-v-krasnodarskom-krae
В 2023 году 29 территорий поставят на кадастровый учет в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 23 января сообщил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

По его словам, это позволит увеличить поступления от земельного налога в бюджет региона.

«В 2023 году на кадастровый учет в крае поставим 29 территорий. Это обеспечит уточнение сведений о земельных участках и других объектах недвижимости, что в свою очередь приведет к снижению количества земельных споров и увеличит поступления от земельного налога в бюджет», — сказал Лузинов.

Комплексные кадастровые работы позволяют единовременно внести в Единый государственный реестр недвижимости уточненные сведения об объектах в границах кадастрового квартала. Личное обращение каждого владельца недвижимости в этом случае не нужно.

Замглавы Кубани дал поручение главам администраций определиться с территориями, на которых нужны кадастровые работы. Он также поручил активизировать работу по подготовке документов для участия в отборе на субсидии из федерального бюджета в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: мэр Краснодара предложил изымать земельные участки под стихийными свалками.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Сухогруз RIO в Кабардинке: от судна остался один лишь корпус
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Погибающего в реке лебедя спасли жители Краснодара
  5. В Краснодаре к концу года достроят восьмиэтажный деловой центр около Всесвятского кладбища
  6. Более 70 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
Прямой эфир
Мы в соцсетях