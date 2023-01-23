В 2023 году 29 территорий поставят на кадастровый учет в Краснодарском крае
Об этом 23 января сообщил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.
По его словам, это позволит увеличить поступления от земельного налога в бюджет региона.
«В 2023 году на кадастровый учет в крае поставим 29 территорий. Это обеспечит уточнение сведений о земельных участках и других объектах недвижимости, что в свою очередь приведет к снижению количества земельных споров и увеличит поступления от земельного налога в бюджет», — сказал Лузинов.
Комплексные кадастровые работы позволяют единовременно внести в Единый государственный реестр недвижимости уточненные сведения об объектах в границах кадастрового квартала. Личное обращение каждого владельца недвижимости в этом случае не нужно.
Замглавы Кубани дал поручение главам администраций определиться с территориями, на которых нужны кадастровые работы. Он также поручил активизировать работу по подготовке документов для участия в отборе на субсидии из федерального бюджета в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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