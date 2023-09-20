В 2023 году 100 человек пройдут подготовку управленческих кадров в Краснодаре

Губернаторскую программу «Трансформация госуправления: от заявителя к клиенту» проводят уже четвертый год. За все время существования ее прошли 300 госслужащих Кубани. В этом году ее реализуют на базе Президентской Академии РАНХиГС.

С каждым годом программу обучения обновляют в соответствии с актуальными в госуправлении тенденциями. Это бережливое производство, проектный менеджмент, а также клиентоцентричность.

«Программа дает возможность увидеть вектор личностного и профессионального развития, улучшить коммуникацию с коллегами из других структурных подразделений. А вместе — проработать направления развития нашего региона», — отметила замначальника Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Елена Макаренко.

Специалистам предложат образовательную программу, работу в команде, а также коммуникационное развитие. Впоследствии в рамках программы проведут разработку проектов, направленных на повышение эффективности деятельности органов публичной власти Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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