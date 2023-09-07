Образовательный форум Национальной ассоциации телерадиовещателей стартовал в Краснодаре

В рамках «Академии НАТ. Юг» в Краевом доме журналистики 7 сентября впервые собрались руководители электронных СМИ Краснодарского края и юга России.

На открытии форума к коллегам из федеральных и региональных медиа обратилась руководитель краевого департамента информационной политики Галина Жукова.

«Наш регион — третий в стране по численности населения. И количество традиционных медиа, в том числе телерадиокомпаний, на Кубани соответствует этой большой аудитории. В свое время были предприняты колоссальные усилия для сохранения профессиональной журналистики в крае. И нам очень важно двигаться вперед, сверять часы с коллегами не только из Москвы, но и из соседних территорий», — сказала глава департамента.

Она отметила, что важно обмениваться опытом и идеями с коллегами, а также с большим вниманием относиться к их экспертному мнению.

Основная цель Национальной ассоциации телерадиовещателей — развитие традиционных локальных СМИ на фоне интенсивной цифровой трансформации. Форум «Академия НАТ. Юг» проводят несколько раз в год. В Краснодаре журналисты соберутся 7 и 8 сентября, чтобы обсудить вопросы продвижения регионального телевидения и рассмотреть возможность применения искусственного интеллекта для создания новостного видеоконтента, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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