Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Образовательный форум Национальной ассоциации телерадиовещателей стартовал в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obrazovatelnyj-forum-natsionalnoj-assotsiatsii-teleradioveshhatelej-startoval-v-krasnodare
Образовательный форум Национальной ассоциации телерадиовещателей стартовал в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках «Академии НАТ. Юг» в Краевом доме журналистики 7 сентября впервые собрались руководители электронных СМИ Краснодарского края и юга России.

На открытии форума к коллегам из федеральных и региональных медиа обратилась руководитель краевого департамента информационной политики Галина Жукова.

«Наш регион — третий в стране по численности населения. И количество традиционных медиа, в том числе телерадиокомпаний, на Кубани соответствует этой большой аудитории. В свое время были предприняты колоссальные усилия для сохранения профессиональной журналистики в крае. И нам очень важно двигаться вперед, сверять часы с коллегами не только из Москвы, но и из соседних территорий», — сказала глава департамента.

Она отметила, что важно обмениваться опытом и идеями с коллегами, а также с большим вниманием относиться к их экспертному мнению.

Основная цель Национальной ассоциации телерадиовещателей — развитие традиционных локальных СМИ на фоне интенсивной цифровой трансформации. Форум «Академия НАТ. Юг» проводят несколько раз в год. В Краснодаре журналисты соберутся 7 и 8 сентября, чтобы обсудить вопросы продвижения регионального телевидения и рассмотреть возможность применения искусственного интеллекта для создания новостного видеоконтента, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: как прошла встреча руководителей телекомпаний «Кубань 24» и «Грозный».

Статьи
7 главных ошибок при выборе косметики
7 главных ошибок при выборе косметики
Готовимся к покупке квартиры: список документов и нужных ведомств
Готовимся к покупке квартиры: список документов и нужных ведомств
Что такое пилатес: польза и базовые упражнения
Что такое пилатес: польза и базовые упражнения
Терапевт предупредила об опасности бабьего лета
Терапевт предупредила об опасности бабьего лета
Топ-5 российских сериалов сентября
Топ-5 российских сериалов сентября
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях