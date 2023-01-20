Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В 2023 году 1,5 млрд рублей направят на соцконтракты в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-1-5-mlrd-rublej-napravyat-na-sotskontrakty-v-krasnodarskom-krae
В 2023 году 1,5 млрд рублей направят на соцконтракты в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 20 января сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани в соцсетях рассказал, что социальные контракты являются одной из мер поддержки многодетных семей.

«Мы видим, что ежегодно все больше кубанцев ей пользуются. И поэтому в 2023 году на эти цели предусмотрели 1,5 млрд рублей. Благодаря программе люди не только сами зарабатывают, но и создают новые рабочие места», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор рассказал, как с помощью соцконтракта Валентина Свиридова из Армавира запустила свое производство плетеных кресел и качелей. Также в рамках соцконтракта жительница Краснодара Анна Сом открыла мини-пекарню.

Заключить соцконтракт могут малоимущие жители Кубани, чей среднемесячный доход не превышает прожиточный минимум. Они могут открыть собственное дело, завести хозяйство, освоить новую специальность. Кроме того, соцконтракт можно заключить на преодоление трудной жизненной ситуации.

В прошлом году единовременные выплаты по соцконтракту на развитие своего дела и ведение хозяйства подняли на 100 тыс. рублей. Максимальный размер выплаты начинающим индивидуальным предпринимателям в настоящее время составляет 350 тыс. рублей. На развитие подсобного хозяйства выплачивают 200 тыс. рублей.

Для оформления соцконтракта нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: семьи погибших в ходе СВО военнослужащих освободят от платы за детсады на Кубани.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
Правительство РФ с 1 февраля увеличит размер социальных выплат
Правительство РФ с 1 февраля увеличит размер социальных выплат
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Экс-директора нацпарка Сочи будут судить за препятствие бизнесу и присвоение 2,6 млн рублей
  5. В лаундж-зоне Анапы до конца зимы будут бесплатно показывать кино под открытым небом
  6. Вел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции: пьяного дебошира задержали в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях