В 2023 году 1,5 млрд рублей направят на соцконтракты в Краснодарском крае

Об этом 20 января сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани в соцсетях рассказал, что социальные контракты являются одной из мер поддержки многодетных семей.

«Мы видим, что ежегодно все больше кубанцев ей пользуются. И поэтому в 2023 году на эти цели предусмотрели 1,5 млрд рублей. Благодаря программе люди не только сами зарабатывают, но и создают новые рабочие места», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор рассказал, как с помощью соцконтракта Валентина Свиридова из Армавира запустила свое производство плетеных кресел и качелей. Также в рамках соцконтракта жительница Краснодара Анна Сом открыла мини-пекарню.

Заключить соцконтракт могут малоимущие жители Кубани, чей среднемесячный доход не превышает прожиточный минимум. Они могут открыть собственное дело, завести хозяйство, освоить новую специальность. Кроме того, соцконтракт можно заключить на преодоление трудной жизненной ситуации.

В прошлом году единовременные выплаты по соцконтракту на развитие своего дела и ведение хозяйства подняли на 100 тыс. рублей. Максимальный размер выплаты начинающим индивидуальным предпринимателям в настоящее время составляет 350 тыс. рублей. На развитие подсобного хозяйства выплачивают 200 тыс. рублей.

Для оформления соцконтракта нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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