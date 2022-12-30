В 2022 году в Краснодарском крае произвели более 6 млн декалитров шампанского
Экономика
30.12.2022 17:28
С начала года производство игристого вина в России выросло на 25%. За 11 месяцев в стране произвели более 14 млн декалитров или около 190 млн бутылок шампанского.
«Достаточно, чтобы вкусное и качественное российское вино было на каждом праздничном столе», — сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.
Больше всего шампанского в стране в 2022 году произвели в Краснодарском крае — более 6 млн декалитров и Дагестане — почти 2 млн декалитров.
Читайте также: в России с 7 января резко подорожает шампанское. Минфин РФ утвердил новую минимальную розничную цену на игристые вина. В январе она увеличится на 29,2% — с 169 рублей до 239 рублей за 0,75 л.
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