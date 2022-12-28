В 2022 году создали 22 особо охраняемые природные территории на Кубани

Об этом 28 декабря рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил важность сохранения уникальной природы региона.

«Как туристическому региону нам принципиально важно защитить и сохранить уникальную природу Кубани. В 2022 году мы создали 22 особо охраняемые природные территории общей площадью более 24 тыс. га. На них нельзя строить и заниматься вырубкой деревьев, что будет способствовать сохранению лесов. В следующем году необходимо продолжить эту работу. Особое внимание уделить обеспечению режима охраны ООПТ», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Роман Лузинов сообщил, что из созданных в 2022 году ООПТ 17 являются территориями муниципального значения и еще пять — регионального.

В списке особо охраняемых природных территорий — рекреационная зона «Успенские соленые озера». Они являются лагунными остатками Сарматского моря, существовавшего 6 млн лет назад. Также статус ООПТ присвоили заказникам «Кавказский» и «Чехрак», природному парку «Вулканы Тамани», лиманно-плавневому комплексу «Ахтарские соленые озера».

«На сегодняшний день на территории Краснодарского края находятся 428 особо охраняемых природных территорий всех уровней, в том числе и семь федеральных. В систему ООПТ региона входят 352 территории регионального и 69 местного значения, общей площадью 509,7 тыс. га», — цитирует Лузинова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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