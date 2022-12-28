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В 2022 году создали 22 особо охраняемые природные территории на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2022-godu-sozdali-22-osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-na-kubani
В 2022 году создали 22 особо охраняемые природные территории на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 28 декабря рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил важность сохранения уникальной природы региона.

«Как туристическому региону нам принципиально важно защитить и сохранить уникальную природу Кубани. В 2022 году мы создали 22 особо охраняемые природные территории общей площадью более 24 тыс. га. На них нельзя строить и заниматься вырубкой деревьев, что будет способствовать сохранению лесов. В следующем году необходимо продолжить эту работу. Особое внимание уделить обеспечению режима охраны ООПТ», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Роман Лузинов сообщил, что из созданных в 2022 году ООПТ 17 являются территориями муниципального значения и еще пять — регионального.

В списке особо охраняемых природных территорий — рекреационная зона «Успенские соленые озера». Они являются лагунными остатками Сарматского моря, существовавшего 6 млн лет назад. Также статус ООПТ присвоили заказникам «Кавказский» и «Чехрак», природному парку «Вулканы Тамани», лиманно-плавневому комплексу «Ахтарские соленые озера».

«На сегодняшний день на территории Краснодарского края находятся 428 особо охраняемых природных территорий всех уровней, в том числе и семь федеральных. В систему ООПТ региона входят 352 территории регионального и 69 местного значения, общей площадью 509,7 тыс. га», — цитирует Лузинова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: берегокубанский лес и Озеро Лотосов станут особо охраняемыми природными территориями Краснодара.

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