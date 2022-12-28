В 2022 году на решение проблем водоснабжения на Кубани привлекли 9,5 млрд рублей бюджетных кредитов
Итоги работы в сфере топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и дорожной отрасли 28 декабря подвел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани отметил, что в текущем году провели серьезную работу по развитию ключевой инфраструктуры края.
«На решение проблем водоснабжения привлекли из федерации 9,5 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Эти средства позволили нам, в том числе, начать проектирование канализационно-очистных сооружений на Черноморском побережье. Продолжаем масштабную реконструкцию трех магистральных водоводов, которую должны завершить к 2024 году. Во всех муниципалитетах строили дороги и транспортные развязки, благоустраивали парки и скверы. Все это напрямую влияет на повышение качества жизни жителей Кубани», — сказал Кондратьев.
Замглавы края Андрей Прошунин сообщил, что за год по краевой госпрограмме построили порядка 29 км сетей и 50 объектов водоснабжения и водоотведения.
«В рамках федерального проекта «Чистая вода» реконструировали водозаборные сооружения в Горячем Ключе. Начали строить объекты водоснабжения в Крыловском, Ленинградском, Темрюкском и Каневском районах, проектирование 17 канализационно-очистных сооружений на Черноморском побережье. По краевой госпрограмме модернизировали 51 котельную, построили 10», — сказал Прошунин.
Дорожный фонд региона составил 48 млрд рублей. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Краснодаре, Сочи и Новороссийске привели в порядок свыше 180 км улиц. Кроме того, отремонтировали 122 км региональных дорог. Продолжили строить обход Тимашевска, Яблоновский мост. Стартовала реконструкция участков трасс Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края в районе хутора Ленина, Краснодар — Ейск в Динском районе и другие объекты.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» за год привели в порядок 221 зеленую зону в 63 поселениях. Суммарно за четыре года в крае обустроили свыше 1 тыс. общественных и дворовых территорий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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