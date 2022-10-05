В 2022 году на развитие Абинского района выделили свыше 1,8 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 5 октября на встрече с активом муниципалитета.

Глава Кубани отметил, что Абинский район обладает большим потенциалом и демонстрирует хорошие результаты по ряду направлений.

«Но перед нами стоит еще много задач для повышения качества жизни, которые нужно решать в условиях сегодняшних вызовов. Важно сохранить экономику. Продолжить строить детские сады, школы и больницы, создавать новые рабочие места. Открывать импортозамещающие производства, менять наши города и станицы к лучшему. Для этого нужно активно участвовать в государственных программах и национальных проектах, правильно расставлять приоритеты», — сказал Кондратьев.

Он сообщил, что в текущем году в виде субсидий, субвенций и дотаций из бюджета края Абинскому району направят свыше 1,8 млрд рублей. Эти средства пойдут на капремонт школ и переоснащение пищеблоков, строительство газопроводов. А также на капремонт стадиона в поселке Ахтырском, благоустройство территорий и ремонт дорог.

Глава района Вячеслав Иванов поблагодарил за поддержку муниципалитета.

«За три года мы построили и отремонтировали более 100 объектов. В их числе и сельские дома культуры в самых отдаленных уголках муниципалитета. Сейчас приступаем к строительству блока начальной школы на 400 мест в Абинске. Системно укрепляем материально техническую базу учреждений. В прошлом году открыли новый ВОП в Абинске. И строим еще один такой же в поселке Ахтырском. Все что сегодня находится в стройке, завершим в установленные сроки», — сказал Иванов.

Первый вице-губернатор края Игорь Галась сообщил, что несмотря на санкции Кубань сохраняет стабильное положение и на рынке труда. По его словам, безработица в регионе составляет 0,5%, что на 0,2% ниже прошлогоднего показателя, а также ниже, чем в среднем по РФ.

«При этом среднемесячная заработная плата в Абинском районе за пять лет возросла на 52,1%. Темпы роста здесь самые высокие среди всех районов Кубани», — сказал Галась.

Замглавы края Александр Руппель рассказал, что в 2022 году Абинский район привлек 1 млрд инвестиций. По итогам восьми месяцев он лидирует по объему отгруженной продукции промпредприятий.

«Общий оборот отраслей потребительской сферы за первое полугодие составил 27 млрд рублей. Хорошие показатели в розничной торговле, общественном питании. Есть большие возможности развития МСП с использованием мер господдержки», — цитирует Руппеля пресс-служба администрации Краснодарского края.

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