Кондратьев: край готов поддерживать развитие импортозамещающих предприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки в Абинский район обсудил с гендиректором предприятия Сергеем Нанишем перспективы развития ООО «НПФ «Кубаньнефтемаш».
«Текущая политическая ситуация и современные вызовы позволяют кубанским компаниям занимать освободившиеся ниши и выходить на новые для себя рынки сбыта. Сегодня мы должны максимально воспользоваться этим моментом, чтобы наращивать производства, создавать дополнительные рабочие места и, в конечном итоге, делать сильнее нашу экономику. Со своей стороны, край готов поддерживать развитие импортозамещающих предприятий, тем более, что соотношение цены и качества кубанских товаров в этом случае играют исключительно в пользу потребителя», — заявил Вениамин Кондратьев.
И. о. руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой назвал нефтегазовое направление одним из приоритетных в развитии машиностроения Кубани.
«НПФ «Кубаньнефтемаш» участвует в нацпроекте «Производительность труда» и активно пользуется мерами государственной поддержки. Фонд развития промышленности края одобрил предприятию заем на покупку станков для выпуска импортозамещающей продукции — 36,8 млн рублей под 0,1% годовых. Сейчас они идут из Китая. После установки здесь увеличат производство оборудования для нефтедобычи», — сказал Мостовой.
Сергей Наниш познакомил Вениамина Кондратьева с работой производственного цеха, организацией техпроцесса и готовой продукцией. По его словам, местное производство по качеству не уступает европейским аналогам.
В ближайшее время на предприятии планируется заменить импортное оборудование на отечественное.
«Кубаньнефтемаш» занимается разработкой, производством и поставкой термостойкого оборудования с 2006 года. Мощности предприятия позволяют реализовать полный цикл производства многих видов продукции для нефтяной и газовой промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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