В 2022 году на Кубани произошло более 300 преступлений против половой неприкосновенности детей

Об этом в интервью «КП»-Кубань» рассказал первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Александр Нихаев.

По его словам, в прошлом году в Краснодарском крае возбудили 557 уголовных дел по фактам преступлений в отношении детей. В основном, это преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, а также собственности. Нихаев отметил, что статистика подтверждает рост таких преступлений — в 2013 году завели 287 уголовных дел этой категории.

«В 2022 году больше половины из всех возбужденных уголовных дел — это дела о так называемых половых преступлениях, 61,1% от общего числа, что фактически соответствует показателям 2021 года», — сказал Александр Нихаев.

Он рассказал, что большинство преступлений совершается, когда дети остаются без присмотра родителей или попечителей. Чаще всего жертвами становятся дети, родители которых ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртным и не имеют постоянного источника дохода.

«Многие из таких преступлений совершены несовершеннолетними в отношении своих сверстников. Так, за девять месяцев прошлого года окончено три уголовных дела в отношении несовершеннолетних о преступлениях, совершенных ими в отношении своих ровесников. Все — по ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера», — рассказал Нихаев.

Всего за девять месяцев 2022 года 15 детей пострадали от членов своих семей и других близких. В том числе восемь — от рук родителей. Четыре ребенка погибли.

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