В 2022 году мобильная связь появилась в 23 поселках и хуторах Кубани

Благодаря развертыванию спутниковых сетей в населенных пунктах региона более 11 тыс. человек получили постоянный доступ к мобильной связи и интернету.

«С 2014 года в крае в рамках государственной программы поэтапно подключают к интернету удаленные малонаселенные пункты», — сообщил глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

В ушедшем году один из операторов мобильной связи построил базовые станции в 13 муниципалитетах Кубани. Благодаря этому связь появилась в одном из самых малочисленных населенных пунктов региона — хуторе Веселом Староминского района. В нем живут 192 человека.

Кроме того, связь появилась в некоторых населенных пунктах с населением до 1 тыс. человек, которые не вошли в профильные программы: поселке Новом Абинского района, селе Цыпка Туапсинского района и поселке Октябрьском Приморско-Ахтарского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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