В 2022 году из Краснодарского края за границу уехали более 23,5 тыс. человек

В сравнении с периодом с января по ноябрь 2021 года в прошлом году количество уехавших за границу жителей Кубани выросло в 2,3 раза.

По данным Краснодарстата, с января по ноябрь прошлого года из Краснодарского края уехали 130 тыс. 605 человек, из них за границу — 23 тыс. 525 человек. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее показатели составляли 125 тыс. 739 и 10 тыс. 174 соответственно.

Если брать в расчет страны СНГ, в 2022 году жители Кубани чаще всего уезжали на Украину. Общее число уехавших — 8 тыс. 792 человека. На втором месте Армения — 6 тыс. 126 человек. Третью строчку занял Казахстан — туда уехали 2 тыс. 308 кубанцев. Всего в страны СНГ уехали 21 тыс. 737 жителей края. В другие зарубежные страны отправились 1 тыс. 788. Больше всего — в Абхазию — 426 человек, Германию — 136 человек и Латвию — 35 человек.

Отмечается, что за тот же период 2022 года из-за границы на Кубань переехали 241 тыс. 32 человек. Этот показатель в сравнении с прошлым годом снизился на 6,5%. Больше всего людей приехали в регион из Украины (7 тыс. 443 человек), Армении (5 тыс. 909 человек) и Казахстана (2 тыс. 864 человек).

По данным на декабрь 2022 года численность постоянного населения края составила 5 млн 677 тыс. человек. Из них 3 млн 184 тыс. человек — горожане и 2 млн 493 тыс. человек — сельские жители. В период с января по ноябрь прошлого года число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза. Число родившихся в этот период на Кубани составило 49 тыс. 774 человек, умерших — 72 тыс. 633 человек.

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