В 2022 году из аварийного жилья на Кубани переселили свыше 700 человек

Из домов, признанных аварийными, за год по нацпроекту «Жилье и городская среда» расселили жильцов 283 квартир.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что этап программы переселения из аварийного жилья 2022-2023 годов начали досрочно, в 2021 году.

«Всего в прошлом году переселили 707 человек с 11,6 тыс. кв. м», — сказал Прошунин.

По действующей программе в Краснодарском крае расселяют жителей домов, признанных аварийными до 2017 года. В общей сложности на Кубани с 2019 года новое жилье взамен ветхого получили порядка 3,7 тыс. человек.

Отмечается, что это на 21,5% выше плановых показателей. Общая площадь аварийного жилья, из которого переселили жильцов, составила 52,7 тыс. кв. м, перевыполнение — 6% от плана, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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