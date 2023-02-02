В 2022 году экспорт российской сельхозпродукции увеличился на 12%

Всего в прошедшем году на зарубежные рынки из России отправили более 70 млн т. сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Это на 12% больше, чем в предыдущем году, сообщили в Минсельхозе РФ.

Отмечается, что российским сельхозпроизводителям удалось нарастить экспортные поставки продукции, несмотря на все экономические сложности. Министр сельского хозяйства РФ Сергей Левин рассказал, что для сельхозпроизводителей в стране провели большую работу по выстраиванию новых логистических цепочек, переориентации экспортных потоков и улучшению условий предоставления господдержки.

В 2022 году наибольший прирост стоимостного вклада экспорта показали Волгоградская область, Дагестан, Северная Осетия-Алания, а также Камчатский, Приморский и Алтайский края, сообщает RT.

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