В 2022 году Ейский район принял почти 800 тыс. туристов
Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.
Зарицкий отметил, что курортный потенциал Ейского района позволяет рассчитывать на увеличение турпотока.
«Важно развивать круглогодичные направления туризма, возродить нефункционирующие организации. Четыре базы отдыха на Косе Долгой не работают уже более десяти лет. Это порядка 800 мест, которые в пик сезона могут быть заполнены на 70-80%», — сказал Зарицкий.
Врио министра курортов рассказал, что в общей сложности за прошлый год Ейский район посетили почти 800 тыс. отдыхающих.
Особое внимание Зарицкий уделил подготовке пляжей и напомнил о недопустимости возведения на них несанкционированных объектов.
«Размещение объектов на пляжах допускается в четком соответствии с согласованной схемой, которая является неотъемлемой частью договора. Устанавливать домики для проживания, дополнительные торговые или развлекательные объекты недопустимо. Это будет основанием для расторжения договора с пользователем», — сказал Зарицкий.
Врио министра курортов региона подчеркнул, что все муниципальные пляжи на Кубани должны быть готовы к 1 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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