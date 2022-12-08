В 2022 году более 1,5 млн жителей Кубани прошли профилактический медосмотр

В крае проходит неделя популяризации ответственного отношения к здоровью. Жителей региона приглашают пройти профилактический медосмотр или диспансеризацию.

В поликлиниках можно проконсультироваться у терапевта, врачей узких специальностей, сдать экспресс-анализы на уровень холестерина и глюкозы в крови, сделать кардиограмму и флюорографию. Задача такого профосмотра — выявить скрытые угрозы.

«Определение факторов риска с целью предупреждения развития заболеваний, хронических неинфекционных заболеваний, которые являются причиной преждевременной инвалидизации и смертности в РФ», — сказала заведующая отделом краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Юшкова.

Наиболее опасными являются сердечно-сосудистые или легочные заболевания и сахарный диабет. Также диспансеризация позволит пройти онкоскрининг. Углубленный комплекс исследований проводится для людей, которые перенесли коронавирус.

Медики призывают жителей региона проверять здоровье как минимум раз в год. В 2022 году этой возможностью уже воспользовались более 1,5 млн кубанцев, что позволило выявить у некоторых заболевания на ранней стадии и приступить к своевременному лечению.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае стартовала неделя ответственного отношения к здоровью.