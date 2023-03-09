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В 2022 году 39% предприятий Краснодарского края столкнулись с проблемами импорта

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2022-godu-39-predpriyatij-krasnodarskogo-kraya-stolknulis-s-problemami-importa
В 2022 году 39% предприятий Краснодарского края столкнулись с проблемами импорта
Фото: epp.genproc.gov.ru

Данные о проблемах регионального бизнеса с импортом привел Банк России на основании результата опроса.

Согласно исследованию, в прошлом году проблемы с импортом испытали 39% предприятий Краснодарского края. В 63% случаях проблемы были связаны с отказом иностранных компаний от поставок в Россию на фоне ужесточения санкций. Еще в 30% случаях проблемы возникли при транспортировке заграничных товаров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Из-за переориентации торговых потоков в первые два месяца 2023 года выросли объемы поставок через порты в ЮФО. Терминал навалочных грузов в Краснодарском крае после модернизации смог увеличить обработку вагонов в два раза — до 2 тыс. единицы в сутки.

Читайте также: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию. Об этом сообщили представители отечественного бизнеса. По их словам, турецкая таможня внезапно начала блокировать оформление грузов, которые должны были отправиться в Россию через параллельный импорт.

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