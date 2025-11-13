В 20 раз продуктивнее стал процесс размещения в пансионате Геленджика

В отеле «Радуга» подвели итоги основного этапа реализации федерального проекта «Кадры для туризма».

Бережливые технологии позволяют сотрудникам компаний самостоятельно выявлять проблемные места на производстве и эффективно их решать, отметил и. о. министра экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Оптимизация позволила сотрудникам обслуживать больше номеров без расширения штата, а потенциальный экономический эффект от участия в проекте составил более 23 млн рублей. Это результат, который имеет значение не только для одного пансионата, но и для всей экономики региона», — добавил Юртаев.

В качестве пилотного потока в отеле выбрали процесс бронирования номеров и размещения гостей. Для улучшения показателей эксперты использовали опыт, полученный в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Спустя шесть месяцев работы время протекания процесса удалось сократить на рекордные 95%, увеличить в 20 раз выработку, а уровень удовлетворенности клиентов вырос с 70% до 82%. Потенциальный экономический эффект от участия в проекте оценивается в 23,1 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

