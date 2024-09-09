В 2% оценили уровень безработицы в Краснодарском крае

Об этом сообщил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша во время 10-й встречи министров труда и занятости стран БРИКС, которая проходит 9 и 10 сентября на федеральной территории Сириус.

По словам министра, несмотря на то, что Краснодарский край входит в топ регионов России по численности населения, половина жителей региона заняты в экономике.

«Должен отметить, что наш регион один из самых густонаселенных: сегодня в крае постоянно проживает почти 6 млн человек, половина из которых занята в экономике. А уровень общей безработицы по методологии международной организации труда составляет 2%», — сказал глава кубанского минтруда.

Сергей Гаркуша добавил, что экономика Кубани работает и показывает рост, в том числе благодаря федеральным и региональным мерам поддержки. Он отметил, что драйверами развития экономики являются промышленность, транспортный комплекс, сферы торговли и газовая отрасль. На долю этих отраслей приходится около 40% валового регионального продукта.

Однако отмечается, что на Кубани есть проблема дефицита кадров. Открыты около 80-85 тыс. вакансий, на учете в службе занятости стоят около 10 тыс. безработных.

В октябре 2023 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что уровень безработицы в регионе достиг 1,5%, а безработными числились 13 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым назвал ситуацию в Краснодарском крае стабильной. Путин отметил, что Кубань развивается в хорошем темпе и обращал внимание на уровень безработицы, показатель которой в регионе ниже, чем в среднем по России.

«В целом у вас все стабильно, знаю. Край развивается, практически все основные показатели в хорошем темпе. Безработица в стране рекордно низкая, а у вас еще ниже, чем в среднем по стране. Один из существенных показателей — прирост населения», — сказал Владимир Путин.