Путин: безработица в Краснодарском крае ниже, чем в среднем по стране

Президент России Владимир Путин 7 марта провел рабочую встречу с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

В ходе встречи глава региона рассказал о социально-экономическом развитии края.

«В целом у вас все стабильно, знаю. Край развивается, практически все основные показатели в хорошем темпе. Безработица в стране рекордно низкая, а у вас еще ниже, чем в среднем по стране. Один из существенных показателей — прирост населения», — сказал Путин.

Губернатор поблагодарил главу государства за решения, озвученные в послании Федеральному Собранию.

«Решения касаются жителей всей страны, бизнеса и жителей нашего края, предприятий, на которых работают люди, многодетных семей. Каждого жителя в той или иной степени коснулись те решения с точки зрения проблем жизни. Это не только дополнительные возможности — это новые возможности качественного развития региона. Экономика — важная составляющая успеха. На все нужны деньги. Но я могу заверить, мы говорим об устойчивой работе экономики края и ее развитии. Она показала адаптированность к вызовам, трудностям и устойчивость», — сказал Кондратьев.

Он также привел пример роста экономики за последние 5 лет — ВВП 5 лет назад был 2,5 трлн рублей, по итогам прошлого года — 4 трлн рублей. Объем собственных доходов бюджета края в 2018 году составлял 275 млрд рублей, в 2023 — более 500 млрд рублей.

«Сегодня внутренний рынок страны для регионов, производителей стал доступным. Есть возможность наращивать мощности и продавать в своей стране — это важная составляющая развития, в том числе бизнеса. Главное здесь — колоссальные меры поддержки, которые вы озвучили в послании Федеральному Собранию», — сказал глава региона.

Уровень регистрируемой безработицы на Кубани к началу 2024 года достиг 0,3%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин заявил, что в Краснодарском крае необходимо увеличить число скорых, школ и детсадов.