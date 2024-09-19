В 166 многоэтажках Краснодара завершили капремонт с начала 2024 года

План на этот год по капремонту многоквартирных домов в Краснодаре выполнили на 66%.

В 166 многоэтажках ремонт уже завершен. Всего выполнили более 300 видов работ: отремонтировали 101 крышу и 71 фасад. Обновили 99 внутридомовых инженерных систем. В десяти домах заменили 38 лифтов.

Всего в этом году в Краснодаре планируют капитально отремонтировать 250 многоквартирников. Сейчас работы продолжаются в 84 домах. В шести многоэтажках заменят 23 лифта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в 25 муниципалитетах Кубани завершили капремонт по плану 2024 года.