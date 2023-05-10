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В 15 раз вырос убыток «Краснодарского ТТУ» в 2022 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-15-raz-vyros-ubytok-krasnodarskogo-ttu-v-2022-godu
В 15 раз вырос убыток «Краснодарского ТТУ» в 2022 году
Трехсекционный трамвай модели 71-631-03. Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

В прошлом году убыток МУП «КТТУ» составил 429 млн рублей — в 15,5 раз больше, чем в 2021 году — 27,5 млн рублей.

При этом на 457 млн рублей выросла выручка от продаж — за прошлый год она составила 3,4 млрд рублей. Чистые активы за 2022 год выросли до 3,9 млрд рублей.

«Вот этот убыток — номинально-балансовый, он не фактический. Он связан с высокой амортизацией. Мы получили новые трамваи на высокую сумму для амортизации, которая не входит в тариф. Мы расходов не понесли, если посмотреть в налоговую, то мы получили прибыль. И даже заплатили налог на прибыль. То есть у нас нет кредиторской задолженности никакой. Предприятие работает стабильно», — цитирует директора МУП «КТТУ» Александра Грачева «РБК Краснодар».

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