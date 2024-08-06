В 1 млрд рублей оценили изъятие участков под Восточный коридор Краснодара

Об этом рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава краевой столицы сообщил, что власти Краснодара рассчитывают, что Восточный коридор он войдет в новую краевую программу.

«Свои участки мы запроектировали, получили положительные заключения госэкспертизы. Для строительства только по нашим объектам Восточного коридора необходимо более 11 млрд руб., для изъятия земельных участков — еще более 1 млрд руб. Рассчитываем, что он войдет в новую краевую программу, и мы сможем приступить к реализации», — сказал Наумов.

Проектирование Восточного подъезда к Краснодару разбито на восемь этапов. Четыре находятся в ведении властей города. Другие — в ведении Минтранса Кубани. Уже разработали концепцию создания транспортного коридора на участке улицы Тихорецкой от Володарского до трассы М-4 «Дон» с обустройством подъезда к аэропорту.

Планируется, что этот транспортный коридор станет новым въездом в Краснодар. Он должен обеспечить транспортную доступность улицы Восточно-Кругликовской, микрорайона Новознаменского, поселков Знаменского, Пригородного, Лорис и Индустриального, пишет «РБК».

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