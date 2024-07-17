Трассу между Сочи и Архызом могут построить в ближайшие 10 лет

Об этом в ходе Кавказского инвестиционного форума сообщил Дмитрий Анфиногенов — замглавы по развитию и проектам группы «Мантера», которая управляет курортами «Архыз» и «Красная Поляна».

По словам специалиста, Минэкономразвития РФ уже разрабатывает проект строительства трассы между Сочи и Архызом. Однако эта задача не входит в число первостепенных.

«Эта дорога значительно облегчила бы нам логистику, потому что это бы позволило гостям из Сочи раньше начинать сезон. Я думаю, что через 10 лет эта трасса появится», — цитирует Дмитрия Анфиногенова «РБК-Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дорогу между Архызом и Красной Поляной планировали построить после 2027 года. Протяженность трассы между курортами «Архыз» и «Красная Поляна» составит 111 км.