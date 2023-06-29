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Дорогу между Архызом и Красной Поляной планируют построить после 2027 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorogu-mezhdu-arhyzom-i-krasnoj-polyanoj-planiruyut-postroit-posle-2027-goda
Дорогу между Архызом и Красной Поляной планируют построить после 2027 года
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании по развитию туризма, которое 28 июня провел президент России Владимир Путин в Дербенте.

Протяженность дороги между курортами «Архыз» и «Красная Поляна» составит 111 км. Савельев отметил, что для оценки возможности реализации проекта в рамках концессии проводится технико-экономическая оценка.

«Протяженность этой горной дороги около 111 км, включая 13 км тоннеля. Учитывая масштабы проекта, возможности его реализации, рассматриваем период после 2027 года», — цитирует Савельева «РБК. Краснодар».

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