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С 1 июля скорость движения на Дублере Курортного проспекта в Сочи ограничат до 60 км/ч

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-iyulya-skorost-dvizheniya-na-dublere-kurortnogo-prospekta-v-sochi-ogranichat-do-60-km-ch
С 1 июля скорость движения на Дублере Курортного проспекта в Сочи ограничат до 60 км/ч
Фото t.me/mcusochi

Постоянный режим ограничения скорости до 60 км/ч введут на протяжении от транспортной развязки №2 «Раздольное» до конца федеральной трассы А-148.

Ограничения скорости движения на Дублере Курортного проспекта вступят в силу с 1 июля.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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