С 1 июля скорость движения на Дублере Курортного проспекта в Сочи ограничат до 60 км/ч

Постоянный режим ограничения скорости до 60 км/ч введут на протяжении от транспортной развязки №2 «Раздольное» до конца федеральной трассы А-148.

Ограничения скорости движения на Дублере Курортного проспекта вступят в силу с 1 июля.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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