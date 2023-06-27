С 1 июля скорость движения на Дублере Курортного проспекта в Сочи ограничат до 60 км/ч
Общество
27.06.2023 12:10
Постоянный режим ограничения скорости до 60 км/ч введут на протяжении от транспортной развязки №2 «Раздольное» до конца федеральной трассы А-148.
Ограничения скорости движения на Дублере Курортного проспекта вступят в силу с 1 июля.
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.
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