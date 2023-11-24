Узкоколейка в Гуамском ущелье вошла в список самых живописных ж/д направлений РФ

Эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия» назвали железнодорожные направления России, которые проходят по самым живописным уголкам страны.

В список самых живописных железнодорожных направлений наряду с Байкало-Амурской магистралью вошла и узкоколейная железная дорога через Гуамское ущелье в Апшеронском районе Краснодарского края.

Авторы исследования из «Яндекс.Путешествия» отметили, что маршрут начинается в поселке Гуамка, проходит по живописному Гуамскому ущелью на маленьком узкоколейном поезде и заканчивается на станции «Урочище Монахово». В советское время железная дорога использовалась для вывоза леса, сегодня — в туристических целях. Из окон поезда туристы могут любоваться отвесной скалой и горной рекой с порогами

Также в список вошли маршрут «Жемчужины Кавказа» — это семидневный туристический маршрут из Москвы в Волгоград через Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Грозный и Махачкалу), а также Кудемская узкоколейная железная дорога Архангельской области, сообщает РИА «Новости».

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